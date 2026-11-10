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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Башкортостан

Оптимизация министерств и муниципалитетов Башкирии сэкономит 5 млрд рублей

В Башкирии оптимизация штата государственных и муниципальных служащих позволила заложить в проект бюджета на 2027 год сокращение расходов на 5 млрд руб. Об этом на заседании аграрного комитета Курултая Башкирии заявила исполняющая обязанности министра финансов республики Светлана Малинская.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2027 году планируется в среднем сократить 10,1% сотрудников районных и городских администраций. Кроме того, будут оптимизированы аппарат Курултая, министерства и Контрольно-счетная палата Башкирии.
Идэль Гумеров