В Новоуральске арестовали криминального авторитета

«После отправления Тараса Градиля в СИЗО "Нерусский" был поставлен "синими" решать вопросы на "улице" и по традиции начал заниматься вымогательством, избиением и крышеванием предпринимателей. В сентябре "Нерусский" был замечен в одном из отелей Новоуральска, где хотел в состоянии алкогольного опьянения заселиться на пару часов для плотских утех. После отказа администратора в заселении бухого гостя Эдик не придумал ничего лучше, как представиться действующим сотрудником ФСБ. Но косплей не сработал, и за ним приехали росгвардейцы, а после и уже настоящие сотрудники ФСБ»,— рассказал источник.