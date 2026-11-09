В Новоуральске арестовали криминального авторитета
В Новоуральске (Свердловская область) в СИЗО отправили местного криминального авторитета 47-летнего Эдуарда Абдуллаева, известного по прозвищам «Нерусский» и «Эльдар», сообщил «Ъ-Урал» источник в правоохранительных органах.
Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Ранее городской суд отправил его и его подельника под домашний арест, однако прокуратура обжаловала это решение, посчитав избранную меру пресечения слишком мягкой.
По информации источника, 15 октября «Нерусский» вместе с 35-летним Владимиром Бойко (находится под домашним арестом) избил местного жителя. В результате потерпевший получил разрыв печени, внутреннее кровотечение, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.
Как утверждает источник, Эдуард Абдуллаев представлял группировку, которая конкурировала в Новоуральске с бандой Тараса Градиля.
«После отправления Тараса Градиля в СИЗО "Нерусский" был поставлен "синими" решать вопросы на "улице" и по традиции начал заниматься вымогательством, избиением и крышеванием предпринимателей. В сентябре "Нерусский" был замечен в одном из отелей Новоуральска, где хотел в состоянии алкогольного опьянения заселиться на пару часов для плотских утех. После отказа администратора в заселении бухого гостя Эдик не придумал ничего лучше, как представиться действующим сотрудником ФСБ. Но косплей не сработал, и за ним приехали росгвардейцы, а после и уже настоящие сотрудники ФСБ»,— рассказал источник.