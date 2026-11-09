Суд взыскал 3,5 млрд рублей с экс-руководителей сочинского застройщика
Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности трех бывших руководителей ЗАО «Сафи» и взыскал с них солидарно 3,57 млрд руб. в пользу компании. Резолютивная часть определения суда опубликована в картотеке арбитражных дел. Согласно сообщению конкурсного управляющего ЗАО «Сафи» Малика Байрамбекова, ответственность понесут Василий Игнатов, Валерий Чабанов и Андрей Чабанов.
Размер ответственности для привлеченных лиц был установлен в максимальном объеме, заявленном в рамках дела,— 3,57 млрд руб.
В привлечении к субсидиарной ответственности еще восьми фигурантов заявления суд отказал. В их числе: Бондарь Василий Александрович; Масько Владимир Владимирович; Талашко Владимир Владимирович; Кочиев Алан Феликсович; Галстян Михайл Артаваздович; Парахин Егор Викторович; Зикеева Татьяна Валерьевна; Чабанова Надежда Александровна.
Валерий Чабанов — основатель и гендиректор строительного концерна «Вант» (Ростов-на-Дону, Сочи). В 2003–2009 годах компания присвоила более 300 млн руб. дольщиков пяти недостроенных домов. Пытавшийся скрыться за границей Чабанов был объявлен в международный розыск и в феврале 2016 года задержан в тайской Паттайе. В апреле 2017 года Кировский суд Ростова приговорил его к четырем годам колонии-поселения за мошенничество. В 2020 году бизнесмен признан банкротом. Позже ему предъявили новые обвинения — участие в ОПС «Пушкинское», причастность к убийствам и нападениям на должников в Сочи; вину он отрицал.
Андрей Чабанов — сын Валерия, до 2010 года депутат Ростовской-на-Дону гордумы от ЛДПР. В 2013 году ему заочно предъявили обвинения в «бандитизме» и причастности к двум десяткам убийств. Скрывался в Харькове под фамилией Зима, задержан СБУ в октябре 2019 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Сафи» зарегистрировано в Сочи в 1992 году. Уставный капитал — 8,5 тыс. руб. Среди владельцев в ЕГРЮЛ указаны Егор Парахин, Василий Бондарь, Виктор Макасеев и Ирина Макасеева (данные на 2007 год).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение тридцати дней в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.