Суд взыскал 3,5 млрд рублей с экс-руководителей сочинского застройщика

Андрей Чабанов — сын Валерия, до 2010 года депутат Ростовской-на-Дону гордумы от ЛДПР. В 2013 году ему заочно предъявили обвинения в «бандитизме» и причастности к двум десяткам убийств. Скрывался в Харькове под фамилией Зима, задержан СБУ в октябре 2019 года.