Умер лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий
На 61-м году жизни скончался рок-музыкант, поэт и бессменный лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий. О его смерти 8 ноября сообщил в социальных сетях музыкант Гарик Сукачев.
«Пришли печальные новости. Скончался замечательный музыкант, лидер группы „Разные люди“ Александр Чернецкий. Светлая память!»— написал он.
По данным СМИ, Чернецкий умер после тяжелых операций. Дата и место похорон пока не объявлены.
За неделю до смерти музыканта стало известно об отмене выступления «Разных людей» на рок-фестивале. В официальном сообществе группы сообщили, что состояние здоровья Александра Чернецкого ухудшилось, и попросили поклонников пожелать ему сил и выздоровления.
Соболезнования в связи со смертью музыканта выразила также поэтесса Маргарита Пушкина, автор текстов песен групп «Ария» и «Кипелов».
Александр Чернецкий родился 10 января 1966 года в Харькове. В юности он профессионально занимался футболом, однако из-за тяжелой болезни был вынужден оставить спорт. Интерес к музыке появился у него еще в школьные годы. В 1983 году Чернецкий создал первый творческий коллектив, а в конце десятилетия основал группу «Разные люди», получившую известность в СССР.
В разные годы вместе с Александром Чернецким в коллективе выступали известные музыканты, в том числе Сергей Чиграков, позднее создавший группу «Чиж & Co». Некоторые записи «Разных людей» также были сделаны совместно с его коллективом.