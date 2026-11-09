Умер лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий

Александр Чернецкий родился 10 января 1966 года в Харькове. В юности он профессионально занимался футболом, однако из-за тяжелой болезни был вынужден оставить спорт. Интерес к музыке появился у него еще в школьные годы. В 1983 году Чернецкий создал первый творческий коллектив, а в конце десятилетия основал группу «Разные люди», получившую известность в СССР.