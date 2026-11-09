Конкурсный отбор на должность сити-менеджера Уфы прошли четыре кандидата
Решение, кто возглавит администрацию, примут депутаты горсовета Уфы 12 ноября
По итогам заседания конкурсной комиссии определены четыре кандидата на должность главы администрации Уфы.
Как сообщила пресс-служба горсовета Уфы, на следующий этап прошли исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов, первый заместитель главы администрации Стерлитамака Артур Гафаров, депутат Курултая республики от ЛДПР Эдуард Сардаров и генеральный директор ООО «Газ-Сервис» Рустам Хафизов.
Как писал «Ъ-Уфа», заявки на участие в конкурсе подавали 12 человек. Помимо прошедших собеседование конкурсной комиссии на должность главы администрации Уфы претендовали директор благотворительного фонда «Богатырь» Анастасия Балтер, депутат Акбердинского сельсовета Ильдус Мулюков, заместитель директора охранной компании «Волкодав-2» Юрий Васильев, директор уфимского «Горзеленхоза» Ильдар Ардаширов, индивидуальный предприниматель Александр Рогов, сотрудник ООО «РН-проектирование добыча» Ренат Гафиятов, владелец ООО «Магазин горячих туров» Латифа Малика и безработный Сергей Долгинцев.
Окончательное решение, кто возглавит администрацию Уфы, примут депутаты горсовета Уфы. Перед этим каждый из претендентов должен озвучить им свои программы социально-экономического развития города. Заседание горсовета, по данным «Ъ-Уфа», назначено на 12 ноября.