Конкурсный отбор на должность сити-менеджера Уфы прошли четыре кандидата

Окончательное решение, кто возглавит администрацию Уфы, примут депутаты горсовета Уфы. Перед этим каждый из претендентов должен озвучить им свои программы социально-экономического развития города. Заседание горсовета, по данным «Ъ-Уфа», назначено на 12 ноября.