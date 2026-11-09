В Орске суд рассмотрит иск из-за вывески магазина на иностранном языке

Советский районный суд Орска рассмотрит иск регионального управления Роспотребнадзора, поданный в защиту прав потребителей. Основанием для обращения в судебные органы стало выявленное нарушение: вывеска одного из городских магазинов была выполнена исключительно на иностранном языке без перевода на русский.