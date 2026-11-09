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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга

В Орске суд рассмотрит иск из-за вывески магазина на иностранном языке

Советский районный суд Орска рассмотрит иск регионального управления Роспотребнадзора, поданный в защиту прав потребителей. Основанием для обращения в судебные органы стало выявленное нарушение: вывеска одного из городских магазинов была выполнена исключительно на иностранном языке без перевода на русский.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее предпринимателю направляли официальное предостережение о недопустимости подобных действий, однако требования были проигнорированы. Это подтвердилось в ходе повторного выездного обследования, что и стало причиной подачи иска.
Ведомство требует обязать ответчика в течение 10 дней после вступления решения в законную силу заменить вывеску на русскоязычную. Также предприниматель должен будет довести информацию о решении суда до сведения потребителей через средства массовой информации.
Заседание по данному гражданскому делу назначено на 11 ноября.
Андрей Сазонов