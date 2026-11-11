Северное сияние восточной пряности
Петербургские ученые нашли черный тмин с рекордным содержанием витамина Е
СПбГАУ совместно с ВИР и Университетом Салахаддин-Эрбиль завершили двухлетнее исследование 17 образцов нигеллы. Отечественная селекция может получить исходный материал с содержанием витамина Е, многократно превышающим привычные растительные источники, и возможность выращивать эту культуру в прохладном климате.
Нигелла (она же чернушка, калинджи, черный тмин) — пряность, которую добавляют в хлеб, сыры и другие продукты, а получаемое из ее семян масло ценится за высокое содержание ненасыщенных жирных кислот. Традиционно культура распространена в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии, однако интерес к ее выращиванию существует и в регионах с более прохладным климатом.
Специалисты Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) совместно с коллегами из Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР) и Университета Салахаддин-Эрбиль (Ирак) исследовали 17 образцов двух видов нигеллы — посевной и дамасской. Семена прибыли из России, Индии, Египта, Узбекистана, Эфиопии, Марокко и других стран — все из коллекции ВИР, насчитывающей 103 образца пяти видов. Растения выращивали в пленочных теплицах СПбГАУ в 2022–2023 годах, а полученные семена анализировали в лаборатории иракского университета. Результаты опубликованы в «Трудах по прикладной ботанике, генетике и селекции».
«Наша задача заключалась в том, чтобы определить, какие образцы нигеллы обладают наиболее ценным биохимическим составом при выращивании в условиях Северо-Запада России. Мы обнаружили существенные различия между образцами по урожайности и содержанию масла, витаминов и минеральных веществ. Это позволяет выделить перспективный исходный материал для селекции новых сортов, ориентированных на потребности пищевой промышленности»,— рассказала «Ъ-Науке» доктор сельскохозяйственных наук, профессор СПбГАУ Галина Осипова.
Что показали цифры
Содержание масла в семенах варьировалось от 26,5% до 38,3%. Лидером оказалась нигелла посевная индийского происхождения; высокие показатели были также у образцов из Узбекистана и Египта, а среди дамасской нигеллы — из Швейцарии и Бельгии. Более 60% жирных кислот во всех образцах приходилось на линолевую кислоту — полиненасыщенную омега-6, которую организм человека не синтезирует самостоятельно и должен получать с пищей.
Особенно перспективным оказался образец из Узбекистана: около 37% масла при доле линолевой кислоты 63%.
Среднее содержание витамина Е в семенах составило 426,7 мг на 100 г, витамина D — 421,1 мг, витамина А — 102,4 мг. Для сравнения: по данным Кливлендской клиники, горсть семян подсолнечника (около 28 г) содержит примерно 7,4 мг витамина Е. Лидерами по витамину Е стали образцы из Марокко (435 мг), Узбекистана (433 мг) и Бельгии (432 мг). Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, благодаря чему представляет интерес не только для пищевой, но и для косметической промышленности.
Существенные различия выявили и в минеральном составе. Кальций в семенах варьировал от 0,6% до 2,4% — максимум у одного из индийских образцов. По накоплению железа выделились образцы из Узбекистана, Эфиопии и Индии, где его содержание превышало 86 мг/кг.
Сравнение двух видов показало: нигелла дамасская в среднем содержала больше масла и магния, а нигелла посевная превосходила ее по калию, фосфору и цинку.
Нигелла перестает быть экзотикой
Данные СПбГАУ не существуют в вакууме. Параллельные исследования в Среднем Поволжье демонстрируют, что нигелла адаптируется к российским условиям: в лесостепи Пензенской области урожайность сортов достигала 1,20–1,47 т/га, а наибольшая масличность отмечена у сортов «Ялита» и «Витольдина» — около 41%. В Дагестане фермеры в 2024 году впервые попробовали выращивать эту культуру, а на 2025 год планировали расширить площади с 5 до 20 гектаров и наладить местное производство масла черного тмина.
Отдельное направление — изучение биоактивных свойств нигеллы. Исследования тимохинона ведутся и в России: в 2025 году опубликованы данные о его радиопротекторном и антиканцерогенном потенциале, хотя авторы подчеркивают необходимость дальнейших доклинических и клинических испытаний. Параллельно Тимирязевская академия изучает жмых нигеллы как кормовую добавку для крупного рогатого скота в рамках гранта РНФ.
Что это значит для селекции
По итогам работы петербургские ученые выделили пять перспективных образцов нигеллы посевной из Узбекистана, Индии и Марокко для дальнейшей селекционной работы — создания сортов с улучшенным биохимическим составом, ориентированных на пищевую промышленность. Эти образцы станут основой для дальнейшей селекционной работы. Но уже сейчас результаты исследования показывают: нигелла способна накапливать витамин Е и ценные жирные кислоты в условиях Северо-Запада России, а значит, у этой культуры есть перспективы и за пределами традиционных регионов выращивания.