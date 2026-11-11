Северное сияние восточной пряности

Среднее содержание витамина Е в семенах составило 426,7 мг на 100 г, витамина D — 421,1 мг, витамина А — 102,4 мг. Для сравнения: по данным Кливлендской клиники, горсть семян подсолнечника (около 28 г) содержит примерно 7,4 мг витамина Е. Лидерами по витамину Е стали образцы из Марокко (435 мг), Узбекистана (433 мг) и Бельгии (432 мг). Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, благодаря чему представляет интерес не только для пищевой, но и для косметической промышленности.