Свобода взяться за рискованную идею

Дальше я ищу три качества. Первое — настоящая жажда понять, а не просто выполнить задание. Второе — упрямство: эксперименты не получаются гораздо чаще, чем получаются, и нужны люди, которые придут наутро снова. В науке никто не заставит вас прийти в лабораторию ночью, когда эксперимент не получается. Важным результатам почти всегда предшествует множество неудачных попыток. Тот, кто воспринимает сорвавшийся эксперимент как опыт, а не как поражение, имеет хорошие шансы. Третье — честность с данными, готовность сказать «это не работает» или «я ошибся», а также умение идти за собственной идеей, но при этом слушать критику. Технике можно научить. Этим качествам — как правило, нет. К тому, насколько отполировано резюме в 23 года, я отношусь без особого внимания. Траектория важнее точки старта.