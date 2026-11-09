Дефицит дворников в Казани достиг 800 человек

Сейчас в штате крупных управляющих компаний работают 1,3 тыс. дворников, которые обслуживают около 4,2 тыс. домов. Общая площадь убираемых территорий составляет порядка 15,5 млн кв. м. По нормативам для их содержания требуется 2,2 тыс. работников.