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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

Дефицит дворников в Казани достиг 800 человек

Управляющие компании заказали роботов для уборки снега
В Казани дефицит дворников в крупных управляющих компаниях составляет около 800 человек. Для уборки придомовых территорий зимой управляющие организации заказали 28 автономных роботов-уборщиков «Пегас», сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
Дефицит дворников в Казани достиг 800 человек

Дефицит дворников в Казани достиг 800 человек

Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Сейчас в штате крупных управляющих компаний работают 1,3 тыс. дворников, которые обслуживают около 4,2 тыс. домов. Общая площадь убираемых территорий составляет порядка 15,5 млн кв. м. По нормативам для их содержания требуется 2,2 тыс. работников.
К использованию роботов готовятся семь управляющих организаций. Операторы уже прошли обучение. Техника оснащена сменными насадками: зимой ее будут применять для уборки снега, летом — для подметания территорий.
К зимнему сезону управляющие организации также подготовили 239 единиц специализированной техники, включая 95 единиц малой механизации. Заготовлено 5,5 тыс. тонн реагентов и пескосоляной смеси.
Анна Кайдалова