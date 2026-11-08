Движение на участке к мосту через реку Миус временно перекрыли после атаки БПЛА
Движение на участке трассы Р-280 «Новороссия» по пути к мосту через реку Миус перекрыли после атаки дронов. Уточненную информацию сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Об изменении движения буду сообщать дополнительно. Пожалуйста, выбирайте пути объезда»,— добавил губернатор.
В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», обломки беспилотников повредили дорожное полотно моста через реку Миус в Неклиновском районе.
Дроны повредили также строительную технику — два гусеничных крана. Пострадавших в результате случившегося нет. Пока на месте работают экстренные службы, движение через мост организовано в реверсном направлении.