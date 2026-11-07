В Прикамье устранена основная часть повреждений на линиях электропередачи

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» восстановили электроснабжение для более 80% жителей территорий региона, которые остались без света из-за непогоды. Как сообщает министерство ЖКХ по региону, в общей сложности к работам по ликвидации последствий отключения были привлечены порядка 80 бригад в составе свыше 250 специалистов.