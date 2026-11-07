В Прикамье устранена основная часть повреждений на линиях электропередачи
Специалисты пермского филиала «Россети Урал» восстановили электроснабжение для более 80% жителей территорий региона, которые остались без света из-за непогоды. Как сообщает министерство ЖКХ по региону, в общей сложности к работам по ликвидации последствий отключения были привлечены порядка 80 бригад в составе свыше 250 специалистов.
«В настоящее время все объекты жизнеобеспечения: котельные, водозаборы и насосные станции обеспечены электроснабжением, в том числе с использованием резервных источников питания», — сообщает министерство. Завершается устранение локальных отключений электроэнергии, в том числе в Чусовском, Чайковском, Октябрьском, Куединском и Чернушинском округах.
Основные восстановительные работы ведутся в Кунгурском округе — в поселке Ергач, в селе Калинино и деревне Белая Гора. Туда дополнительно направлены четыре бригады «Россети Урал» - «Пермэнерго». Специалисты будут работать в непрерывном режиме до полного восстановления электроснабжения.