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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области с компании пытаются взыскать 735 тысяч рублей за ущерб, причиненный недрам

В Красноярском районе на месторождении «Водинское» обнаружили нарушения. Компания добывала карбонатные породы за пределами лицензионного участка. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
Выявили два нарушения. Первое — добыча общеполезных ископаемых за границами лицензионного участка. Второе — добыча с нарушением границ горного отвода.
Руководителя компании оштрафовали. В суд направлены материалы дела о возмещении ущерба недрам в размере 735,938 тыс. руб., который компания отказалась возмещать в добровольном порядке.
Руфия Кутляева