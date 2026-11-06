В Самарской области с компании пытаются взыскать 735 тысяч рублей за ущерб, причиненный недрам
В Красноярском районе на месторождении «Водинское» обнаружили нарушения. Компания добывала карбонатные породы за пределами лицензионного участка. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
Выявили два нарушения. Первое — добыча общеполезных ископаемых за границами лицензионного участка. Второе — добыча с нарушением границ горного отвода.
Руководителя компании оштрафовали. В суд направлены материалы дела о возмещении ущерба недрам в размере 735,938 тыс. руб., который компания отказалась возмещать в добровольном порядке.