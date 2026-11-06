Суд обязал ДК Добрынина в Ярославле устранить нарушения пожарной безопасности
Ленинский районный суд Ярославля частично удовлетворил иск прокуратуры к МАУ «Дворец культуры имени А.М. Добрынина» и обязал учреждение устранить нарушения пожарной безопасности. Решение вынесено 6 ноября, сообщили в Ярославском областном суде.
На устранение нарушений отведены год и три месяца. Дворец культуры останется закрытым до их устранения.
«Обеспечительные меры на осуществление деятельности, связанной с организацией концертов, спектаклей и иных культурно-массовых мероприятий, а также проведением занятий в творческих коллективах, базирующихся на территории учреждения, сохраняются до устранения нарушений норм противопожарной безопасности»,— уточнили в суде.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», ДК приостановил работу 17 ноября 2025 года в рамках обеспечительных мер по данному иску. Закрытию предшествовал спор с подрядчиком, смонтировавшим в 2022 году пожарную сигнализацию: учреждение не приняло работы, а экспертиза выявила нарушения требований безопасности. В декабре 2025 года районный суд разрешил занятия коллективов, однако в феврале 2026 года областной суд по жалобе прокуратуры восстановил запрет.
В октябре мэрия сообщила об устранении 49 из 51 замечания, включая замену сигнализации. Оставшиеся вопросы касались концертного зала и подвала. Подвал решили вывести из эксплуатации, а для ремонта системы пожаротушения большого зала, по предварительной оценке властей, требуется еще 50 млн руб. Дворец культуры является крупнейшим таким учреждением в регионе.