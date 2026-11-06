Суд обязал ДК Добрынина в Ярославле устранить нарушения пожарной безопасности

Как сообщал «Ъ-Ярославль», ДК приостановил работу 17 ноября 2025 года в рамках обеспечительных мер по данному иску. Закрытию предшествовал спор с подрядчиком, смонтировавшим в 2022 году пожарную сигнализацию: учреждение не приняло работы, а экспертиза выявила нарушения требований безопасности. В декабре 2025 года районный суд разрешил занятия коллективов, однако в феврале 2026 года областной суд по жалобе прокуратуры восстановил запрет.