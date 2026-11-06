Муниципалитет Самарской области возглавил экс-директор Дома молодежи
Его предшественник продержался на посту 11 лет
Владимир Ряснянский назначен временно исполняющим полномочия главы сельского поселения Сергиевск Сергиевского района Самарской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вячеслав Федорищев. Документ опубликован на портале правовой информации.
Назначение связано с досрочным прекращением полномочий прежнего руководителя Сергиевска Михаила Арчибасова. Господин Ряснянский будет исполнять обязанности до дня вступления в должность вновь избранного главы сельского поселения.
Согласно открытым источникам, Владимир Ряснянский родился 16 декабря 1986 года в Нягане Тюменской области. В 2009 году он окончил Тольяттинский государственный университет.
С 2018 года Владимир Ряснянский занимал должность директора МБУ «Дом молодежных организаций» Сергиевского района. Является сторонником партии «Единая Россия», ранее упоминался в качестве депутата Собрания представителей сельского поселения Сургут в составе партии «Справедливая Россия». Также он участвовал в гуманитарной миссии в Мариуполе в качестве волонтера.
Михаил Арчибасов, возглавлявший поселение с 23 октября 2015 года, является членом партии «Единая Россия». Он окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик». До назначения на пост главы работал в администрации сельского поселения Сергиевск.