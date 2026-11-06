Муниципалитет Самарской области возглавил экс-директор Дома молодежи

С 2018 года Владимир Ряснянский занимал должность директора МБУ «Дом молодежных организаций» Сергиевского района. Является сторонником партии «Единая Россия», ранее упоминался в качестве депутата Собрания представителей сельского поселения Сургут в составе партии «Справедливая Россия». Также он участвовал в гуманитарной миссии в Мариуполе в качестве волонтера.