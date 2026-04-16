В центре Екатеринбурга запретили движение самокатов

В центре Екатеринбурга началась установка новых дорожных знаков «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Как сообщили в мэрии, до конца следующей недели на улицах в центре города появится 82 запрещающих знака.

Ограничения затронут квартал в границах улиц Вайнера — Антона Валека — переулка Химиков — Горького — Пушкина — Малышева. По словам начальника отдела организации дорожного движения администрации Екатеринбурга Владимира Галакова, мера направлена на обеспечение безопасности пешеходов. «В центральной части города регулярно проходят массовые мероприятия, пешеходное движение здесь особенно интенсивное. По многочисленным обращениям жителей мы приняли решение выделить эту зону и ввести соответствующий запрет»,— отметил господин Галаков. Он напомнил, что временные ограничения на этих участках уже действовали во время празднования Дня Победы.

Действие знаков распространяется не только на электросамокаты (как арендованные, так и личные), но и на все остальные СИМ: сигвеи, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды. Контролировать соблюдение правил и выписывать штрафы будут сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, власти Екатеринбурга подготовили новое соглашение о правилах использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), которое планируется заключить со всеми тремя кикшеринговыми компаниями Екатеринбурга. Самокатчикам могут запретить ездить в районах нескольких парков и ограничить скорость на крупных улицах. В мэрии уточнили, что соглашение пока не подписано.

Полина Бабинцева