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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Прикамье

В Перми из-за снегопада зафиксированы десятибалльные пробки на дорогах

Сегодня вечером на дорогах Перми наблюдаются десятибалльные пробки. Сейчас, по данным «Яндекс Карт», пробки в целом по городу оцениваются в 8-10 баллов. Сильнее всего затруднено движение по центральным улицам: Попова, Ленина, Монастырская, Куйбышева.
Заторы на дорогах зафиксированы после первого в этом сезоне снегопада. Как ранее сообщали власти города, для очистки проезжей части в столице Прикамья задействованы 94 единицы снегоуборочной техники и 160 рабочих.