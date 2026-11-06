В Перми из-за снегопада зафиксированы десятибалльные пробки на дорогах

Сегодня вечером на дорогах Перми наблюдаются десятибалльные пробки. Сейчас, по данным «Яндекс Карт», пробки в целом по городу оцениваются в 8-10 баллов. Сильнее всего затруднено движение по центральным улицам: Попова, Ленина, Монастырская, Куйбышева.