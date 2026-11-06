Восемь сел и поселков в Красноармейском округе остались без света из-за ветра

Без электроснабжения остались села Бродокалмак и Пашнино-1, деревня Камышинка, а также поселки Луговой, Береговой, Баландино, Мирный и Петровский. По данным диспетчерской службы, на территории округа зафиксированы обрывы проводов линий электропередачи, жителей просят соблюдать правила безопасности.