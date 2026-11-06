Восемь сел и поселков в Красноармейском округе остались без света из-за ветра
В Красноармейском муниципальном округе Челябинской области из-за прохождения циклона и сильного ветра произошло массовое отключение электроэнергии в восьми населенных пунктах. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) муниципалитета.
Без электроснабжения остались села Бродокалмак и Пашнино-1, деревня Камышинка, а также поселки Луговой, Береговой, Баландино, Мирный и Петровский. По данным диспетчерской службы, на территории округа зафиксированы обрывы проводов линий электропередачи, жителей просят соблюдать правила безопасности.