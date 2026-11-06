В Челябинске задержали иностранца за хищение 8 млн рублей у вдовы бойца СВО

По версии следствия, юноша был курьером мошенников. Он приехал в Южноуральск и забрал 8 млн руб. у местной жительницы. До этого злоумышленники сообщили ей о дополнительной выплате за погибшего супруга, но после «сверки документов» заявили, что ее данными завладели аферисты. Курьер обещал местной жительнице вернуть переданные деньги на следующий день, но перевел их организаторам преступления. Установлено, что иностранец участвовал в 10 подобных преступлениях по указанию интернет-кураторов.