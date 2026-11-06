Суд отложил до 13 ноября иск об изъятии активов экс-главы фонда капремонта
Советский районный суд Челябинска отложил до пятницы, 13 ноября, рассмотрение иска прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего гендиректора регионального оператора капремонта Виктора Тихоненко и связанных с ним лиц на общую сумму около 350 млн руб. Пятничное заседание продлилось около 40 минут. Слушания проходят в закрытом режиме: накануне суд удовлетворил соответствующее ходатайство надзорного ведомства, поскольку в ходе разбирательства озвучиваются материалы уголовного расследования и данные оперативно-разыскных мероприятий.
Антикоррупционный иск был подан прокуратурой Челябинской области в октябре 2026 года к 15 ответчикам, включая самого Виктора Тихоненко, его родственников и доверенных лиц, а также шесть юрлиц — ООО «Базис», ООО «Азбука лифта», ООО «Новатор», ООО «КИК», ООО «Белур» и ООО «Уралэксперт» (третьими лицами привлечены Сбербанк, Россельхозбанк и Челиндбанк). По данным прокуратуры, занимавший руководящие должности в фонде в 2014–2025 годах господин Тихоненко совмещал пост с управлением подрядными организациями и за вознаграждение обеспечивал аффилированным фирмам победу в аукционах регоператора на сумму свыше 1 млрд руб. На эти доходы ответчики приобрели более 60 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе в Москве и Крыму, а также люксовые автомобили.
Параллельно Центральный районный суд Челябинска рассматривает уголовное дело в отношении Виктора Тихоненко, который был задержан в марте 2025 года. Бывшему главе фонда капремонта предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Очередное заседание по уголовному делу назначено на 12 ноября.