Суд отложил до 13 ноября иск об изъятии активов экс-главы фонда капремонта

Антикоррупционный иск был подан прокуратурой Челябинской области в октябре 2026 года к 15 ответчикам, включая самого Виктора Тихоненко, его родственников и доверенных лиц, а также шесть юрлиц — ООО «Базис», ООО «Азбука лифта», ООО «Новатор», ООО «КИК», ООО «Белур» и ООО «Уралэксперт» (третьими лицами привлечены Сбербанк, Россельхозбанк и Челиндбанк). По данным прокуратуры, занимавший руководящие должности в фонде в 2014–2025 годах господин Тихоненко совмещал пост с управлением подрядными организациями и за вознаграждение обеспечивал аффилированным фирмам победу в аукционах регоператора на сумму свыше 1 млрд руб. На эти доходы ответчики приобрели более 60 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе в Москве и Крыму, а также люксовые автомобили.