В Самаре ночью снег убирали 298 единиц техники и более 500 дорожных рабочих
На уборку Самары ночью вышли 298 единиц техники и более 500 дорожных рабочих. В первую очередь очистили центральные магистрали, по которым ходит общественный транспорт, подходы к остановкам общественного транспорта, метро и лестничные спуски. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.
По словам главы города, за сутки выпало 6 мм — 12,8% от нормы. Снег быстро тает, ливневка справляется.
«Благодарю городские службы за добросовестную работу. Прошу управляющие компании и ТСЖ своевременно при необходимости организовать уборку дворов и очистку крыш и козырьков от снега. Сейчас проверяю уборку города в Красноглинском районе», — отмечает Иван Носков.