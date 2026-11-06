В Самаре ночью снег убирали 298 единиц техники и более 500 дорожных рабочих

На уборку Самары ночью вышли 298 единиц техники и более 500 дорожных рабочих. В первую очередь очистили центральные магистрали, по которым ходит общественный транспорт, подходы к остановкам общественного транспорта, метро и лестничные спуски. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.