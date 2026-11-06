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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Южный Урал

ЧОП «Мечел» оплатило долг перед налоговой

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Частное охранное предприятие „Мечел“». Причиной стало погашение компанией долга перед кредитором, сообщает пресс-служба суда.
Иск о признании ЧОПа несостоятельным подала межрайонная ИФНС России №4 по Республике Башкортостан. Налоговый орган просил ввести процедуру конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника и установить требования в размере 69,1 млн руб. Кроме того, ведомство хотело, чтобы арбитражным управляющим организации назначили члена ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Олега Хвошнянского.
Виталина Ярховска