В Кургане гражданину дали 22 года за оборот интим-видео с детьми
Суд в Курганской области признал виновным 50-летнего жителя Ростовской области в изготовлении и обороте порнографических материалов с детьми и иных действиях сексуального характера. Его приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Суд установил, что в 2020 году гражданин создал несколько чатов и каналов в соцсетях и мессенджерах. Через них он распространял интимные видео с участием детей, получая за это деньги. Администратором чатов и каналов была дочь россиянина. Кроме того, гражданин несколько лет фотографировал и снимал знакомых малолетних девочек и совершал в отношении них иные действия сексуального характера.
Отца и дочь задержали в июле 2025 года оперативники полицейских главков Курганской и Ростовской областей. Фигуранты признали вину полностью. Гражданину, помимо основного наказания, назначен также запрет на обучение и воспитание детей сроком на 20 лет. Его 28-летняя дочь получила четыре года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Установлено более 50 человек из разных регионов страны, причастных к обороту порно с детьми, иным действиям сексуального характера и развратным действиям.