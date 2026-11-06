В Кургане гражданину дали 22 года за оборот интим-видео с детьми

Суд установил, что в 2020 году гражданин создал несколько чатов и каналов в соцсетях и мессенджерах. Через них он распространял интимные видео с участием детей, получая за это деньги. Администратором чатов и каналов была дочь россиянина. Кроме того, гражданин несколько лет фотографировал и снимал знакомых малолетних девочек и совершал в отношении них иные действия сексуального характера.