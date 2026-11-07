Суд удовлетворил требования «Россетей Урал» к «Еврейской общине»
Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск ПАО «Россети Урал» о взыскании с местного иудейского религиозного общества «Еврейская община Перми» 7,4 млн руб. за расходы на технологическое присоединение электроснабжения благотворительного центра. Информация об этом содержится в картотеке суда.
Заявление было подано в июле 2026 года. Как следует из материалов дела, «Еврейская община» оплатила часть суммы по договору в размере 6,3 млн руб., оставшиеся 4,2 млн руб. оплачены не были. ПАО «Россети Урал» исполнило свои обязательства и понесло затраты на подготовку и выдачу технических условий, на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Однако завершить работы не удалось, поскольку «Еврейская община» не исполнила свою часть технических условий. «Россети Урал» направили письмо об истечении срока выполнения мероприятий с просьбой завершить выполнение технических условий либо направить заявление о расторжении договора и возместить затраты, однако ответа от общины не последовало.
Суд удовлетворил исковые требования, постановил расторгнуть договор и взыскать в пользу ПАО «Россети Урал» убытки в размере 4,2 млн руб., проценты в размере 335,8 тыс. руб. и неустойку в размере 2,9 млн руб.
Напомним, еврейский благотворительный центр начал возводиться летом прошлого года на земельном участке площадью 6,3 тыс. кв. м, через дорогу от здания Дома культуры железнодорожников, на ул. Энгельса, 25. Застройщиком объекта выступала «Еврейская община города Перми». Разрешение на строительство объекта было выдано еще в 2021 году, 14 марта 2024 года община продлила действие разрешения. В трехэтажном здании планируется разместить лекционные аудитории, библиотеку, музей, помещения для досуга, семейный и молодежный центр. Также в нем обустроят зал для проведения торжеств, столовую на 60 посадочных мест с кухонным блоком, спортзал, методические и игровые помещения для школьников и дошкольников.