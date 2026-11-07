Суд удовлетворил требования «Россетей Урал» к «Еврейской общине»

Заявление было подано в июле 2026 года. Как следует из материалов дела, «Еврейская община» оплатила часть суммы по договору в размере 6,3 млн руб., оставшиеся 4,2 млн руб. оплачены не были. ПАО «Россети Урал» исполнило свои обязательства и понесло затраты на подготовку и выдачу технических условий, на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Однако завершить работы не удалось, поскольку «Еврейская община» не исполнила свою часть технических условий. «Россети Урал» направили письмо об истечении срока выполнения мероприятий с просьбой завершить выполнение технических условий либо направить заявление о расторжении договора и возместить затраты, однако ответа от общины не последовало.