Как в Европе отреагировали на провал республиканцев на выборах в США
Поражение Республиканской партии на выборах в США, ставшее чувствительным ударом по позициям президента Дональда Трампа, вызвало в Европе смешанные чувства. Одни не удержались от злорадных замечаний на этот счет, другие выразили осторожный оптимизм относительно возможного возрождения нормальных трансатлантических отношений.
Европейские же крайне правые, которые до этого балансировали между восхищением американским президентом и неприятием его высокомерного отношения к Европе, после победы демократов на выборах предпочли еще больше дистанцироваться от Трампа.
Некоторые политики, которых Трамп откровенно недолюбливал, не скрывали радости. «Американское общество проголосовало против политики, которая ведет лишь к обнищанию. Против ненависти. Против сексизма. Против отрицания изменения климата и против привилегий элит»,— прокомментировал итоги американских выборов испанский премьер Педро Санчес, которого Трамп нещадно и недипломатично критиковал, в частности, за отказ раскошеливаться на оборону в НАТО и недавний миграционный кризис на границе Испании с Марокко.