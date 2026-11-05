Как в Европе отреагировали на провал республиканцев на выборах в США

Некоторые политики, которых Трамп откровенно недолюбливал, не скрывали радости. «Американское общество проголосовало против политики, которая ведет лишь к обнищанию. Против ненависти. Против сексизма. Против отрицания изменения климата и против привилегий элит»,— прокомментировал итоги американских выборов испанский премьер Педро Санчес, которого Трамп нещадно и недипломатично критиковал, в частности, за отказ раскошеливаться на оборону в НАТО и недавний миграционный кризис на границе Испании с Марокко.