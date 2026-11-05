В Новороссийске возобновила работу школа, пострадавшая при атаках БПЛА

По его словам, школа дважды пострадала во время массированных атак со стороны ВСУ. При ремонте здания специалисты уделили особое внимание не только устранению последствий атак, но и повышению уровня безопасности учреждения. Каркас школы и подвальное помещение дополнительно укрепили. Также отремонтированы два учебных кабинета, кабинет директора, архив, подсобное помещение и фасад здания. Заменены 24 окна, двери и потолки.