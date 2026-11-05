В Новороссийске возобновила работу школа, пострадавшая при атаках БПЛА
Обновленная школа №15 имени Е.Я. Савицкого в Новороссийске возобновила работу после ремонта. За парты вернулись все 186 учеников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
По его словам, школа дважды пострадала во время массированных атак со стороны ВСУ. При ремонте здания специалисты уделили особое внимание не только устранению последствий атак, но и повышению уровня безопасности учреждения. Каркас школы и подвальное помещение дополнительно укрепили. Также отремонтированы два учебных кабинета, кабинет директора, архив, подсобное помещение и фасад здания. Заменены 24 окна, двери и потолки.
Учебное учреждение расположено в Восточном внутригородском районе Новороссийска. Ученики вернулись в школу после осенних каникул.