Движение поездов на участке Лазаревское — Сочи временно прекратят

В связи с проведением планового ремонта на железной дороге на участке Туапсе — Адлер с 17 по 19 ноября остановят движение поездов сообщением Лазаревская — Сочи. На это время отменено 47 рейсов и изменен маршрут 20-ти, в том числе направления в Москву, Казань, Уфу, Краснодар, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Волгоград и Саратов. Ограничения также будут действовать с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября.