Движение поездов на участке Лазаревское — Сочи временно прекратят
Из-за ремонта железной дороги движение поездов на участке Лазаревское — Сочи временно прекратят с 17 по 19 ноября, а также с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
В связи с проведением планового ремонта на железной дороге на участке Туапсе — Адлер с 17 по 19 ноября остановят движение поездов сообщением Лазаревская — Сочи. На это время отменено 47 рейсов и изменен маршрут 20-ти, в том числе направления в Москву, Казань, Уфу, Краснодар, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Волгоград и Саратов. Ограничения также будут действовать с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября.
Кроме того, в пригородном сообщении по направлению Туапсе — Сочи/Аэропорт в это время сократят маршрут следования для шести пар поездов, конечной остановкой будет станция Лазаревская. Расписание поездов из Сочи в Сириус, Аэропорт и Розу Хутор останется без изменений.
По данным мэрии, сейчас усиливается работа автобусов. Планируется сокращение интервала движения транспорта на участке Лазаревское — Сочи и обратно. От железнодорожного вокзала «Лазаревское» будут курсировать автобусы следующих маршрутов: № 67, 68, 71, 72, 73, 74, 77П, 79, 80П, 156, 157, 158, 159, 161, 162 и 170. В том числе маршрут № 77П, обеспечивающий прямое сообщение между железнодорожными вокзалами Лазаревского и Сочи.
Из Сочи в сторону Лазаревского района можно доехать на автобусах № 75, 76, 81, 119, 152, 154 и 169, а также на маршруте № 77П, который обеспечивает прямое сообщение между вокзалами Сочи и Лазаревского. Маршрут № 80П обеспечивает сообщение из Лазаревского района в направлении поста Магри.
В администрации отмечается, что билеты на поезда дальнего следования доступны к продаже с учетом внесенных изменений.