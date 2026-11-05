ФАС нашла нарушения в закупках на ремонт трассы «Вилюй» на 2,7 млрд рублей
В конкурсную документацию предписано внести изменения
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала частично обоснованной жалобу АО «Марийскавтодор» на проведение конкурса по выбору подрядчика для ремонта участков федеральной автодороги А-331 «Вилюй» в Иркутской области.
По результатам проверки ведомство установило, что проект контракта неправомерно предусматривал штраф в процентах от его общей цены за нарушение организационных обязательств, не имеющих стоимостного выражения, сообщается на портале госзакупок. Например, за неприбытие подрядчика на осмотр дефектов или задержку документов о найме субподрядчиков. Кроме того, комиссия выявила разночтения в описании объекта закупки — в одних документах использовался общий термин «пластичные материалы», в других — конкретизация «термопластик», что, по мнению ФАС, вводит участников в заблуждение и ограничивает конкуренцию.
Заказчиком работ выступает ФКУ Упрдор «Прибайкалье», совокупная начальная стоимость трех контрактов составляет 2,7 млрд руб. (860,9 млн, 899 млн и 924,9 млн руб. соответственно). В связи с выявленными нарушениями комиссия ФАС предписала заказчику до 16 ноября привести документацию в соответствие с требованиями закона, внести правки в проект контракта и повторно направить его участникам на подпись.