ФАС нашла нарушения в закупках на ремонт трассы «Вилюй» на 2,7 млрд рублей

По результатам проверки ведомство установило, что проект контракта неправомерно предусматривал штраф в процентах от его общей цены за нарушение организационных обязательств, не имеющих стоимостного выражения, сообщается на портале госзакупок. Например, за неприбытие подрядчика на осмотр дефектов или задержку документов о найме субподрядчиков. Кроме того, комиссия выявила разночтения в описании объекта закупки — в одних документах использовался общий термин «пластичные материалы», в других — конкретизация «термопластик», что, по мнению ФАС, вводит участников в заблуждение и ограничивает конкуренцию.