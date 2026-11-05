На 6 лет посадили застройщика, оставившего без жилья 700 дольщиков в Красноярске

Суд установил, что в 2014–2017 годах девелопер руководил строительством жилых домов в Красноярске, Сосновоборске и Дивногорске. Подконтрольные ему организации привлекали денежные средства граждан и юрлиц по договорам участия в долевом строительстве. При этом полученные деньги в полном объеме на строительство домов не направлялись, оплачивались фактически невыполненные работы.