На 6 лет посадили застройщика, оставившего без жилья 700 дольщиков в Красноярске
К шести годам колонии общего режима суд Красноярска приговорил бывшего руководителя группы компаний «Монтаж-Строй», признав его виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре края. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Павле Носовко.
Суд установил, что в 2014–2017 годах девелопер руководил строительством жилых домов в Красноярске, Сосновоборске и Дивногорске. Подконтрольные ему организации привлекали денежные средства граждан и юрлиц по договорам участия в долевом строительстве. При этом полученные деньги в полном объеме на строительство домов не направлялись, оплачивались фактически невыполненные работы.
В результате организации утратили платежеспособность, строительство девяти многоквартирных домов было приостановлено. Более 700 дольщиков своевременно не получили оплаченные квартиры и помещения. Общая сумма ущерба составила свыше 1,3 млрд руб.
В прокуратуре сообщили, что проблемные объекты были переданы ППК «Фонд развития территорий» для завершения строительства. В настоящее время дома достроены.