В Орске пенсионер трижды выстрелил в соседа из пневматического пистолета

В Ленинский районный суд Орска поступило уголовное дело в отношении местного жителя 1951 года рождения, которого обвиняют по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Информация о происшествии появилась на официальном сайте суда.