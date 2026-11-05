В Орске пенсионер трижды выстрелил в соседа из пневматического пистолета
Против стрелка возбуждено уголовное дело
В Ленинский районный суд Орска поступило уголовное дело в отношении местного жителя 1951 года рождения, которого обвиняют по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Информация о происшествии появилась на официальном сайте суда.
По материалам дела, в садовом товариществе на почве длительного конфликта с соседом по участку пенсионер достал пневматический пистолет и не менее трех раз выстрелил в лицо потерпевшему. Мужчина получил травмы.
Во время расследования выяснилось, что стрелок в момент преступления был невменяем. Поэтому уголовное дело поступило в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
В ближайшее время суд решит вопрос о назначении даты заседания.