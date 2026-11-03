В Югре задержан зарегистрировавший 200 SIM-карт на чужие имена для мошенничества
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) оперативники по ч. 2 ст. 274.5 УК РФ задержали 18-летнего студента колледжа в Нефтеюганске, который подозревается в массовой регистрации SIM-карт на чужие имена ради мошенничества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, с весны 2025 по июнь 2026 года студент покупал карты на маркетплейсах и активировал их, используя персональные данные третьих лиц. После этого он регистрировал номера в мессенджере, после чего необходимые для доступа к аккаунту сведения продавал неизвестным. Как считает следствие, эти данные использовались в схемах мошенников за рубежом в отношении россиян. Студент продал им 200 аккаунтов, привязанных к SIM.
Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.