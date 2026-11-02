В Челябинске супругов отправили в колонию за хищение денег при добыче руды

Суд установил, что супруги решили создать горнодобывающее предприятие для разработки карьера в Кизильском районе. Для этого они попросили ООО «Строймеханизация» и «Капитал Ресурс» выдать заем и открыли ООО «Рудная компания „Аркаим“». Однако денежные средства пара не стала возвращать, чем причинила ущерб на общую сумму 30,5 млн руб. В 2020–2025 годах супруги занимались работами на карьере «Караганский» без лицензии и извлекли железную руду на 36,8 млн руб. Кроме того, за это время они не оплатили ООО «Курс» разработку недр, завладев 2,9 млн руб. А после подельница обратилась в суд с ложными документами, с помощью которых с подрядчика взыскали еще 1,3 млн руб.