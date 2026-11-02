Более 200 тысяч жителей Ярославской области запретили выдавать себе кредиты
В Ярославской области самозапрет на получение кредитов действует у 201,6 тыс. человек. Это 17% населения региона. По доле жителей с таким ограничением область занимает 26-е место среди 85 субъектов России, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за октябрь.
За месяц жители региона подали 6,4 тыс. заявлений на установку самозапрета и 1,9 тыс. — на его снятие. За все время работы сервиса в области направили 248,6 тыс. заявлений на установку ограничения и 28,2 тыс. — на отмену.
В целом по России самозапрет действует у 22,7 млн человек. С момента запуска сервиса россияне подали 29 млн заявлений на установку ограничения и 3,9 млн — на его снятие.