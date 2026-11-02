В Ярославской области изменят расписание автобусов 4 ноября
В День народного единства городской транспорт в Ярославле, Рыбинске и Ростове Великом будет работать по воскресному графику, а в Переславле-Залесском — по субботнему. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
В остальных округах региона расписание будет зависеть от типа маршрута: часть автобусов выйдет на линию по буднему графику, часть — по воскресному. В частности, в Ростовском округе по буднему расписанию будут работать маршруты до Лазарева, Петровского и Дуброва.
Некоторые рейсы отменят. В частности, 4 ноября не будут работать маршруты №515 «Большое Село — Тутаев (ЦРБ)», №525 «Брейтово — Ярославль (ЯОКБ)» и №526 «Брейтово — Углич».