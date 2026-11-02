В Ульяновске пресекли деятельность теневых банкирш

Обвинение предъявлено семерым женщинам. По данным правоохранительных органов, с января 2022 года по сентябрь 2026 года две женщины разработали криминальную схему обналичивания денежных средств, встроив ее в легальные бизнес-процессы. Для реализации своего плана они оформили ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей строительных материалов, а также изготовлением мебели. Они вели финансово-хозяйственную деятельность, однако без соответствующих лицензий. Договоры, по данным следствия, заключались со значительно увеличенным (как правило, на 30–40 %) объемом заявленных работ или планируемых к отгрузке товаров. Совершив несколько сделок, члены ОПГ выводили денежные средства в наличный оборот.