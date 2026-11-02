В Ульяновске пресекли деятельность теневых банкирш
Женщины организовали преступную группу по незаконному обналичиванию средств
Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и неправомерного оборота средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом региональные СУ СКР и УМВД сообщили в понедельник.
Обвинение предъявлено семерым женщинам. По данным правоохранительных органов, с января 2022 года по сентябрь 2026 года две женщины разработали криминальную схему обналичивания денежных средств, встроив ее в легальные бизнес-процессы. Для реализации своего плана они оформили ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей строительных материалов, а также изготовлением мебели. Они вели финансово-хозяйственную деятельность, однако без соответствующих лицензий. Договоры, по данным следствия, заключались со значительно увеличенным (как правило, на 30–40 %) объемом заявленных работ или планируемых к отгрузке товаров. Совершив несколько сделок, члены ОПГ выводили денежные средства в наличный оборот.
Обналиченные средства передавались клиентам, за что организаторы ОПГ получали денежное вознаграждение в размере 11-12%. По данным следствия, сумма дохода от незаконной банковской деятельности составила свыше 188 млн рублей.
Пятерым участницам преступной схемы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двоим — подписка о невыезде. Обвиняемые вину не признают.