В Прикамье установлены очередные температурные рекорды
Воздух в Перми 31 октября прогрелся до +10,8°С: это выше суточного рекорда, установленного в 2013 году, сразу на 1,1°С. Среднесуточная температура +6,2°С также оказалась самой высокой с 18 октября. Об этом сообщает канал «Опасные природные явления Пермского края».
Синоптики также отметили обновление рекорда по самому позднему достижению отметки +10°С в регионе за последние 13 лет. Таким образом, нынешний октябрь в Перми со средней температурой +6,3°С оказался самым теплым в XXI веке, разделив 2-3 место с 1981 и 1999 гг по этому параметру за всю историю метеонаблюдений. До абсолютного рекорда, отмеченного в 1991-м, оставалось лишь 0,1°С.
Локальный суточный рекорд тепла установлен в Бисере: на местной метеостанции зафиксировано +7,9°С, что на 0,9°С выше прежнего рекорда от 1955-го.
Кроме того, вторая половина месяца выделилась отсутствием облачности. За последние 20 лет ее средний балл не опускался ниже семи против двух в 2026-м. А в 2011-м, 2018-м, 2019-м и 2021-м солнце ни разу не вышло из-за облаков за указанные две недели.