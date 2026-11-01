В Прикамье установлены очередные температурные рекорды

Синоптики также отметили обновление рекорда по самому позднему достижению отметки +10°С в регионе за последние 13 лет. Таким образом, нынешний октябрь в Перми со средней температурой +6,3°С оказался самым теплым в XXI веке, разделив 2-3 место с 1981 и 1999 гг по этому параметру за всю историю метеонаблюдений. До абсолютного рекорда, отмеченного в 1991-м, оставалось лишь 0,1°С.