На Кубани по итогам года планируют получить порядка 13,4 млн тонн зерновых

В министерстве также отмечают, что 2026 год стал рекордным для Краснодарского края по намолоту зернобобовых культур: впервые получено 669 тыс. тонн, из которых 94% приходится на зерновой горох. Высокие результаты также получены по рапсу — почти 341 тыс. тонн, подсолнечнику — 1,2 млн тонн, сое — 200 тыс. тонн. По итогам года на Кубани ожидается получить порядка 13,4 млн тонн зерновых культур в зачетном весе против 11,7 млн тонн в 2025 году.