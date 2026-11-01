На Кубани по итогам года планируют получить порядка 13,4 млн тонн зерновых
По итогам 2026 года аграрии Краснодарского края планируют получить порядка 13,4 млн тонн зерновых культур в зачетном весе против 11,7 млн тонн в 2025 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани. В ведомстве оценивают сельскохозяйственный сезон этого года как успешный.
«В отличие от 2025 года в крае не наблюдалось засухи, температурный и водный режимы складывались достаточно благоприятно для возделывания сельскохозяйственных культур. В настоящее время уборка большинства культур в крае завершена, за исключением сахарной свеклы и риса. Озимой пшеницы в текущем году намолочено 9,5 млн тонн в бункерном весе. Продовольственная пшеница составила 84% от обследованного количества, в том числе пшеницы 1-3 класса намолочено 2 млн тонн»,— сообщили в краевом минсельхозе.
В министерстве также отмечают, что 2026 год стал рекордным для Краснодарского края по намолоту зернобобовых культур: впервые получено 669 тыс. тонн, из которых 94% приходится на зерновой горох. Высокие результаты также получены по рапсу — почти 341 тыс. тонн, подсолнечнику — 1,2 млн тонн, сое — 200 тыс. тонн. По итогам года на Кубани ожидается получить порядка 13,4 млн тонн зерновых культур в зачетном весе против 11,7 млн тонн в 2025 году.
Валовой сбор масличных культур может составить порядка 1,8 млн тонн против 1,1 млн тонн годом ранее. Урожай сахарной свеклы ожидается на уровне 11-12 млн тонн, тогда как в 2025 году было накопано только 6,9 млн тонн.
«Несмотря на сохраняющиеся внешние ограничения, рост стоимости финансовых ресурсов и отдельные вопросы, связанные с обеспечением топливом, сельскохозяйственный сезон 2026 года на Кубани прошел стабильно. Благодаря своевременной организации полевых работ, государственной поддержке и накопленному аграриями опыту удалось минимизировать влияние этих факторов на производственные результаты. В то же время для сельхозпроизводителей по-прежнему актуальны вопросы доступности финансирования, стоимости материально-технических ресурсов и устойчивости каналов сбыта»,— рассказали в региональном минсельхозе.
Среднекраевая урожайность в 2026 году в первоначально-оприходованном весе:
озимой пшеницы — 58,2 ц/га (в 2025 г. — 49,5 ц/га);
кукурузы на зерно — 64 ц/га (в 2025 г. — 34,2 ц/га);
гороха на зерно — 35,1 ц/га (в 2025 г. — 24,2 ц/га);
сои — 21,9 ц/га (в 2025 г. — 11,7 ц/га);
подсолнечника — 26 ц/га (в 2025 г. — 14,3 ц/га);
сахарной свеклы — 540,4 ц/га (в 2025 г. — 276,2 ц/га).