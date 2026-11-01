Экс-партнер израильского олигарха по пермскому проекту стал совладельцем компании в Москве
Предприниматель Петр Цехмистер стал владельцем 0,23% долей в ООО «Смарт Аналитикс Рус», следует из данных Rusprofile. Компания, зарегистрированная на территории инновационного центра Сколково, занимается разработкой компьютерного ПО, а также исследованиями в области защиты информации и биотехнологий. Основным владельцем ООО является московский предприниматель Игорь Кузин.
Господин Цехмистер возглавлял ЗАО «Кама Гейт», бенефициаром которого являлся израильский олигарх Леви Леваев. В Перми он планировал простроить многоэтажный жилой комплекс на берегу Камы. Также господин Леваев владел единственным алмазодобывающим предприятием в Прикамье — АО «Ураламаз».
О Петре Цехмистере известно, что он является учредителем семи организаций, в том числе пермского ООО «Альтернатива гейм» (ему принадлежит 8% долей). Компания является разработчиком популярной компьютерной игры «Тачки онлайн». Кроме этого он владеет питерским ООО «Фанкрафт Геймз», пермским ООО «Обычное дело», московскими ООО «Спейс Софт» и «Френдли виси подписочный фонд 1».