Экс-партнер израильского олигарха по пермскому проекту стал совладельцем компании в Москве

О Петре Цехмистере известно, что он является учредителем семи организаций, в том числе пермского ООО «Альтернатива гейм» (ему принадлежит 8% долей). Компания является разработчиком популярной компьютерной игры «Тачки онлайн». Кроме этого он владеет питерским ООО «Фанкрафт Геймз», пермским ООО «Обычное дело», московскими ООО «Спейс Софт» и «Френдли виси подписочный фонд 1».