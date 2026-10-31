В Прикамье отличившихся бойцов мобильных огневых групп наградили ножами
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Министр общественной безопасности Пермского края Альберт Марданов наградил военных, которые проходят службу в составе мобильных огневых групп. Как сообщается на сайте правительства Прикамья, с начала года они уничтожили более 120 БПЛА противника.
Бойцам вручены благодарственные письма от имени губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, Также им передали «черные ножи». Они являются репликой клинков, которыми оснащались разведывательные подразделения Уральского танкового добровольческого корпуса во время Второй мировой войны.