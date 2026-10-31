В Свердловскую область придут заморозки и снегопады в середине недели

В Свердловской области в воскресенье, 1 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, а в горах на севере — мокрый снег. Температура ночью составит –2°...+3° (в горах и низинах до –7°), днем — +4°…+9°. Ветер будет западный 3-8 м/с.