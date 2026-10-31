В Свердловскую область придут заморозки и снегопады в середине недели
Атмосферный фронт с северо-западной европейской части России принесет в Свердловскую область порцию холодного воздуха и небольшие осадки в виде дождя в воскресенье, а 4-5 ноября еще один атмосферный фронт с частным циклоном доставит «более значительные осадки» с гололедицей на дорогах и снежным покровом в ряде территорий. В Уральском гидрометцентре отметили, что в первой половине рабочей недели осадки маловероятны на юго-западе региона и в Екатеринбурге». «Здесь еще сохранится влияние барического гребня»,— добавили синоптики.
В Свердловской области в воскресенье, 1 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, а в горах на севере — мокрый снег. Температура ночью составит –2°...+3° (в горах и низинах до –7°), днем — +4°…+9°. Ветер будет западный 3-8 м/с.
В понедельник, 2 ноября, в регионе сохранится переменная облачность и вновь местами пройдет небольшой дождь. Температура в темное время суток составит –3°...+2° (в горах и низинах до –8°), в светлое — +3°…+8°. Ветер ожидается западной четверти 2-7 м/с.
Во вторник, 3 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура ночью составит –3°...+2° (в горах и низинах до –8°), днем — +2°…+7°. Ветер будет западный 3-8 м/с.
В Екатеринбурге в воскресенье, 1 ноября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью составит +1°...+3°, днем — +6°…+8°. Ветер будет западный 3-8 м/с.
В понедельник, 2 ноября, в городе вновь прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура в темное время суток составит 0°...+2°, в светлое — +4°…+6°. Ветер ожидается западной четверти 3-8 м/с.
Во вторник, 3 ноября, сохранится переменная облачность без осадков. Температура ночью составит 0°...+2°, днем — +3°…+5°. Ветер будет западной четверти 3-8 м/с.
Ранее синоптики сообщали, что в пятницу и субботу в Свердловской области произойдет кратковременное повышение температуры воздуха в среднем до +10° днем. Этот период охарактеризовали как финальное потепление текущего осеннего сезона. Причиной изменения погодных условий синоптики назвали начало распада антициклона Gerhard, который более недели формировал обстановку на Урале.