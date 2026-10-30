В начале ноября ожидается похолодание в Свердловской области
В Свердловской области ожидается кратковременное повышение температуры воздуха в пятницу и субботу. Дневные показатели достигнут в среднем +10°, а ночные значения останутся около нуля, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».
Этот период характеризуется как финальное потепление текущего осеннего сезона. Причиной изменения погодных условий стало начало распада антициклона Gerhard, который более недели формировал обстановку на Урале. Высотный центр быстро сместится на восток, двигаясь из Среднего Поволжья в сторону Южного Урала. Перемещение антициклона вытеснит холодный воздух за Урал, направляя его в Западную Сибирь. В результате в Свердловской области временно потеплеет. Но уже в воскресенье и понедельник с северо-запада начнет поступать холодный воздух.
В Екатеринбурге пятничным днем температура составит +10°..+12°, будет переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м/с, днем порывы до 10 м/с. В субботу ночью +4°, днем +12°, в воскресенье, 1 ноября — ночью +3°, днем +7°. Температура будет снижаться на следующей неделе, но держаться выше 0°.