Ветераны СВО провели рейд с полицейскими в одном из баров Ижевска

Ветераны СВО из добровольной народной дружины (ДНД) в Ижевске обнаружили 16-летнюю девушку, которая работала продавцом в магазине разливных напитков. Она продавала алкоголь и табак после 22:00. Рейды проводились совместно с полицейскими, сообщается в группе ДНД во «ВКонтакте».