Ветераны СВО провели рейд с полицейскими в одном из баров Ижевска
Алкоголь посетителям продавала 16-летняя девушка
Ветераны СВО из добровольной народной дружины (ДНД) в Ижевске обнаружили 16-летнюю девушку, которая работала продавцом в магазине разливных напитков. Она продавала алкоголь и табак после 22:00. Рейды проводились совместно с полицейскими, сообщается в группе ДНД во «ВКонтакте».
Помимо этого, около заведения «Питьсбург» дружинники нашли нарушения у двух водителей: один управлял автомобилем, будучи пьяным, у второго истек срок действия водительских прав. На них составлены административные протоколы.
ДНД «Ветераны СВО» внесена МВД в реестр добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. Свидетельство было выдано 16 декабря 2025 года. Причастность к какой-либо скрытой мобилизации или принуждению горожан к подписанию контракта с Минобороны дружинники отрицают.