В Перми планируется обновить фасады 70 домов
С начала 2026 года в Перми завершен капитальный ремонт фасадов 47 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В основе дизайна фасадов три цвета: белый, бежевый и терракотовый. Все дома будут оформлены в едином стиле.
Работы были проведены в том числе на объектах по улицам Чернышевского, Кировоградской, Советской Армии, шоссе Космонавтов и Уральской. В настоящее время ремонтируются фасады 23 зданий. В 2026 – 2027 годах планируется отремонтировать 96 объектов, в текущем году — обновить фасады 70 домов.