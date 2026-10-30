В Перми планируется обновить фасады 70 домов

С начала 2026 года в Перми завершен капитальный ремонт фасадов 47 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В основе дизайна фасадов три цвета: белый, бежевый и терракотовый. Все дома будут оформлены в едином стиле.