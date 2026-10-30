Подростков из Златоуста наградили за помощь при сходе поезда

После схода поезда были ранены 80 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения). Как считает следствие, за неделю до происшествия инженер сетевого диагностического комплекса инфраструктуры «ЭРА+» №519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО «РЖД» получил данные о дефектах железнодорожного полотна. Их выявили на участке 888-1078 км Куйбышевской железной дороги. Узнав о дефектах, инженер не инициировал вторичный детальный контроль, что привело к излому рельсов, считает следствие.