Подростков из Златоуста наградили за помощь при сходе поезда
В рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в Совете Федерации Федерального собрания РФ наградили трех школьников из Златоуста. Они помогали во время схода поезда №302 «Москва — Челябинск» в Ульяновской области, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
ЧП произошло 3 апреля этого года около станции Бряндино в Ульяновской области. Учащиеся 90-й школы Златоуста Дмитрий Вяткин, Арсений Николаев и Егор Рыболов активно участвовали в эвакуации пассажиров. После они вернулись в оставленный вагон, чтобы вынести теплые вещи и предметы первой необходимости, в которых нуждались пострадавшие.
После схода поезда были ранены 80 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения). Как считает следствие, за неделю до происшествия инженер сетевого диагностического комплекса инфраструктуры «ЭРА+» №519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО «РЖД» получил данные о дефектах железнодорожного полотна. Их выявили на участке 888-1078 км Куйбышевской железной дороги. Узнав о дефектах, инженер не инициировал вторичный детальный контроль, что привело к излому рельсов, считает следствие.