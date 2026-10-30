Капремонт стационара семикаракорской ЦРБ сдвинулся с 2027 на 2029 год

Масштаб проекта при этом не сократился. Ремонт предусматривает обновление всех зданий больничного комплекса, включая стационар и детское отделение, замену инженерных систем, закупку медицинского оборудования и мебели. Здания медучреждения эксплуатируются более 40 лет, их износ оценивается примерно в 60%. Больница обслуживает более 47 тыс. человек, в том числе почти 9 тыс. детей.