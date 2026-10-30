В Ростовской области на лекарства от болезней сердца направили 478 млн рублей
За девять месяцев 2026 года в Ростовской области лекарствами обеспечили 37,4 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На эти цели направили 478,4 млн руб., следует из отчета о реализации региональной программы «Развитие здравоохранения», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
На диспансерном наблюдении со стабильной ишемической болезнью сердца находились 198,7 тыс. жителей региона. Кроме того, за отчетный период медучреждения провели 5,6 тыс. нагрузочных тестирований.
В отчете также приводятся данные о лекарственном обеспечении пациентов с другими заболеваниями. В частности, препараты и медицинские изделия для лечения сахарного диабета получили 152,2 тыс. человек.