В Ростовской области на лекарства от болезней сердца направили 478 млн рублей

За девять месяцев 2026 года в Ростовской области лекарствами обеспечили 37,4 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На эти цели направили 478,4 млн руб., следует из отчета о реализации региональной программы «Развитие здравоохранения», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».