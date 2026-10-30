Красота в рассрочку

Финансовая карта детского моделинга имеет четкие географические границы. В столице рынок формирует крупные бюджеты. Федеральные рекламные кампании, съемки для ключевых ритейлеров и участие в знаковых событиях вроде московских недель моды оплачиваются по коммерческим ставкам. По состоянию на 2026 год съемочный день ребенка-модели в Москве в рамках имиджевого кампейна крупного бренда (уровня «Детский мир», Gloria Jeans, Ostin, Sela) оценивается в 25 тыс.—50 тыс. руб. Рекламные видеоролики для федерального ТВ или диджитал-кампейнов с отчуждением прав могут приносить от 40 тыс. до 100 тыс. руб. за проект, базовая каталожная съемка для крупных столичных селлеров держится на уровне 2 тыс.—4 тыс. руб. в час.