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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Ярославль

Красота в рассрочку

Стоит ли инвестировать в модельное будущее ребенка
Индустрия детского моделинга в России переживает структурную трансформацию. С одной стороны, бум отечественных брендов одежды и развитие локальных маркетплейсов сформировали устойчивый спрос на юных моделей. С другой — иллюзия высоких заработков, подогреваемая глянцевыми историями успеха, сталкивается с региональной реальностью. О том, можно ли рассматривать коммерческие съемки ребенка как самостоятельный бизнес-проект и какова реальная доходность индустрии в столице и регионах на примере Ярославской области, рассуждает Быстрова Алла, продюсер и член жюри конкурсов красоты, руководитель продюсерского центра AB-Model, тренер участниц-победительниц конкурсов красоты, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки культурных, социальных и технологических проектов».

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Финансовая карта детского моделинга имеет четкие географические границы. В столице рынок формирует крупные бюджеты. Федеральные рекламные кампании, съемки для ключевых ритейлеров и участие в знаковых событиях вроде московских недель моды оплачиваются по коммерческим ставкам. По состоянию на 2026 год съемочный день ребенка-модели в Москве в рамках имиджевого кампейна крупного бренда (уровня «Детский мир», Gloria Jeans, Ostin, Sela) оценивается в 25 тыс.—50 тыс. руб. Рекламные видеоролики для федерального ТВ или диджитал-кампейнов с отчуждением прав могут приносить от 40 тыс. до 100 тыс. руб. за проект, базовая каталожная съемка для крупных столичных селлеров держится на уровне 2 тыс.—4 тыс. руб. в час.
В регионах, включая Ярославль, ценообразование строится по принципиально иным законам. Локальный рынок ограничен бюджетами местных производителей, небольших дизайнерских шоурумов и развивающихся селлеров Wildberries и Ozon.
По итогам мониторинга коммерческих заказов в Ярославской области реальная структура доходов выглядит следующим образом.
Съемки для региональных каталогов и маркетплейсов: ставка варьируется от 0,9 до 1,5 тыс. руб. в час. За полный съемочный день (который для детей до 7 лет редко превышает 3—4 часа) юная модель может заработать от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Региональные показы и имиджевые проекты: гонорар за выход на локальный подиум чаще не предусмотрен, а напротив, имеется организационный взнос за услуги стилиста, визажиста, фото- и видеосъемку, который составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Нередко вместо денежной компенсации за проведение съемки ребенка местные дизайнеры практикуют формат Time for Prints (работа за контент для портфолио) либо стопроцентный бартер: ребенку оставляют комплект одежды со съемок или предоставляют сертификаты на услуги партнеров.
Основная доля коммерческих заказов в Ярославле аккумулируется вокруг местных швейных производств, брендов детского трикотажа и контент-студий, обеспечивающих визуалом карточки товаров на маркетплейсах. Однако плотность этих заказов нестабильна. Если в Москве востребованная детская модель может иметь 3—4 оплачиваемые съемки в неделю, то в Ярославле аналогичная загрузка распределяется на месяцы. Родители, воспринимающие приход ребенка в модельное агентство как классический стартап с быстрой окупаемостью, гарантированно сталкиваются с кассовым разрывом. Входной билет в индустрию требует системных затрат, которые на первоначальном этапе не покрываются локальными гонорарами.
Профессиональное продвижение подразумевает расходы на базовое обучение (дефиле, фотопозирование, актерское мастерство) и регулярное обновление модельных тестов (портфолио). В Ярославле стоимость качественного обучения в профильных школах составляет в среднем 4 тыс.—6 тыс. руб. в месяц. Создание и обновление актуального бука (услуги фотографа, стилиста, аренда студии) обходится в Ярославле в 5 тыс.—10 тыс. руб. за съемку, тогда как в Москве профессиональное портфолио уровня топ-агентств потребует от 20 тыс. до 40 тыс. руб.
Если рассматривать эти цифры исключительно через призму Return on Investment (окупаемости инвестиций), региональный моделинг как чистый бизнес-проект для семьи нерентабелен. Шанс выйти на долгосрочный финансовый профицит появляется только при выходе на федеральный или международный уровень, что требует от родителей готовности к регулярным командировкам в столицу на кастинги за собственный счет.
Истинная ценность детского моделинга лежит вне плоскости ежемесячных гонораров. Индустрию следует рассматривать не как финансовый инструмент, а как долгосрочную инвестицию в человеческий капитал ребенка, его софт-скиллы.
Современный моделинг — это школа дисциплины и адаптивности, где ребенок учится:

  • работать в режиме высокой многозадачности. Многочасовые съемки под софитами требуют концентрации, выносливости и умения четко выполнять технические задачи режиссера/продюсера или фотографа.

  • эффективно проводить самопрезентацию. Умение держать себя перед камерой и незнакомой аудиторией полностью нивелирует страх публичных выступлений во взрослой жизни. Навык управления своим телом и голосом конвертируется в раскрепощенность.

  • здоровому восприятию конкуренции. Регулярные кастинги учат спокойно принимать отказы. Понимание того, что несостоявшийся контракт — это не личное поражение, а лишь несоответствие типажа конкретному техническому заданию бренда, формирует устойчивую психику и лидерские качества.

Детский моделинг в регионах сегодня — это социальный лифт и образовательная платформа, которая лишь косвенно субсидируется локальными коммерческими съемками. Заработанные ребенком 3 тыс.—5 тыс. руб. за съемку в Ярославле — это не вклад в семейный бюджет, а инструмент формирования финансовой грамотности и ценности собственного труда. Главные дивиденды от этих инвестиций родители увидят через 10—15 лет, когда выросший ребенок зайдет в любой переговорный зал с безупречной осанкой, уверенным взглядом и навыками коммуникации.
Алла Быстрова
Стиль Ярославль