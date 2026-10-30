В Башкирии похолодает до -9°
31 октября температура воздуха ночью понизится до -4…-9°, местами — до +1°, днем — повысится до +9…+14°, сообщает Башгидрометцентр. На территории республики будет малооблачная погода без осадков.
Подует юго-западный, южный ветер, 2–7 м/с.
Ночью и утром на некоторых участках дорог будет туман, из-за которого видимость снизится до 500 м и менее.
В Уфе синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер будет юго-западный, южный, 2–7 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -4…-6°, в центре города — до +1°, днем поднимется до +10…+12°.
ГУ МЧС Башкирии предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в отдельных юго-восточных и западных районах.