Виктор Рашников стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
Указ о присвоении ордена I степени подписал Владимир Путин
Президент России Владимир Путин наградил председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Согласно указу, награда присуждена «за большой вклад в развитие промышленности и многолетнюю добросовестную работу».
С получением ордена I степени Виктор Филиппович стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Ранее он был награжден орденом IV степени в 1998 году, III степени — в 2004-м, II степени — в 2013-м. В 2022 году ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
По состоянию на октябрь 2026 года полными кавалерами ордена «За заслуги перед Отечеством» являются 112 человек.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Виктора Рашникова с наградой, назвав его «уникальным человеком по своим выдающимся лидерским и личным качествам» и «ярким примером профессионала, настоящего уральского металлурга».