Виктор Рашников стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

С получением ордена I степени Виктор Филиппович стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Ранее он был награжден орденом IV степени в 1998 году, III степени — в 2004-м, II степени — в 2013-м. В 2022 году ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.