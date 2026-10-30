Икону XIX века и старинные награды изъяли у гражданина ФРГ в Пулково
Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Петербург 32 предметов, признанных культурными ценностями. Их общая стоимость превышает 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Незадекларированные предметы обнаружили у 51-летнего гражданина Германии во время выборочного контроля в аэропорту Пулково. Мужчина проходил через зеленый коридор. В его дорожной сумке и чемодане нашли, в частности, серебряный с позолотой оклад иконы Корсунской Божьей Матери середины XIX века и ленту к ордену Святого апостола Андрея Первозванного конца XIX века. Еще несколько медалей и знаков отличия он достал из карманов куртки.
Иностранец пояснил, что собирался продать предметы на аукционах. Экспертиза подтвердила их историческую ценность, все 32 предмета изъяли.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.