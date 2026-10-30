Икону XIX века и старинные награды изъяли у гражданина ФРГ в Пулково

Незадекларированные предметы обнаружили у 51-летнего гражданина Германии во время выборочного контроля в аэропорту Пулково. Мужчина проходил через зеленый коридор. В его дорожной сумке и чемодане нашли, в частности, серебряный с позолотой оклад иконы Корсунской Божьей Матери середины XIX века и ленту к ордену Святого апостола Андрея Первозванного конца XIX века. Еще несколько медалей и знаков отличия он достал из карманов куртки.