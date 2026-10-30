Главу Новокубанска задержали по подозрению в совершении должностных преступлений

С января по июнь 2025 года подозреваемый, по версии следствия, внес заведомо ложные сведения в официальный документ и выдал разрешение на ввод в эксплуатацию станции техобслуживания автомобилей, которая фактически отсутствовала и строительство которой не планировалось. Это позволило компании оформить участок в собственность без торгов и по кадастровой стоимости, существенно ниже рыночной.