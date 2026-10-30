Главу Новокубанска задержали по подозрению в совершении должностных преступлений
Главу Новокубанского городского поселения задержали по подозрению в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, его действия привели к ущербу муниципальному бюджету на сумму более 12,1 млн руб., передает пресс-служба кубанского СУ СКР.
Уголовное дело расследует Новокубанский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю. Чиновнику вменяют ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По данным следствия, в 2022 году администрация поселения заключила с коммерческой организацией договор аренды земельного участка, предназначенного для размещения объектов дорожного сервиса. Однако на территории участка был построен и эксплуатировался бетонный завод. Об этом глава поселения, как полагает следствие, узнал в 2025 году.
С января по июнь 2025 года подозреваемый, по версии следствия, внес заведомо ложные сведения в официальный документ и выдал разрешение на ввод в эксплуатацию станции техобслуживания автомобилей, которая фактически отсутствовала и строительство которой не планировалось. Это позволило компании оформить участок в собственность без торгов и по кадастровой стоимости, существенно ниже рыночной.
Следователи провели обыски по местам жительства и работы чиновника, изъяли документы и предметы, имеющие значение для дела. В ближайшее время СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.